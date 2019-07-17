Минюст России признал НПО «Всемирный конгресс украинцев» нежелательной
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«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, включён Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев», Канада)», — заявил директор департамента организации и контроля ведомства Андрей Чумаков.
Он добавил, что НПО включена в перечень в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России» на основании решения заместителя генпрокурора.
Генеральная прокуратура России признала деятельность НПО «Всемирный конгресс украинцев» нежелательной 12 июля.
1 июля Генпрокуратура включила в список организаций, признанных нежелательными в России, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»).