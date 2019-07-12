ГП России признала нежелательной НПО «Всемирный конгресс украинцев»

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Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в стране международной неправительственной организации (НПО) «Всемирный конгресс украинцев».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов 11 июля 2019 в Генпрокуратуре России принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — говорится в тексте.

Отмечается, что деятельность указанной НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».

Информация о решении направлена в российское Министерство юстиции.

Ранее Генпрокуратура России включила в список организаций, признанных нежелательными в России, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»). 

«Свободная Россия» — негосударственная, некоммерческая организация, созданная российскими эмигрантами в США в 2014 году. 

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