ГП России признала нежелательной НПО «Всемирный конгресс украинцев»

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в стране международной неправительственной организации (НПО) «Всемирный конгресс украинцев».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов 11 июля 2019 в Генпрокуратуре России принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — говорится в тексте.

Отмечается, что деятельность указанной НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».

Информация о решении направлена в российское Министерство юстиции.

Ранее Генпрокуратура России включила в список организаций, признанных нежелательными в России, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»).

«Свободная Россия» — негосударственная, некоммерческая организация, созданная российскими эмигрантами в США в 2014 году.