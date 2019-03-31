«Открытая Россия» объявила о ликвидации движения

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Общественное движение «Открытая Россия», связанное с иностранными НКО, чья деятельность признана в России нежелательной, приняло решение о ликвидации. Об этом сообщил его председатель Андрей Пивоваров.
«Открытая Россия» объявила о ликвидации движения
  • © Андрей Пивоваров

«Только что прошла седьмая конференция российского общественного движения «Открытая Россия», где был поставлен вопрос, и конференция проголосовала за ликвидацию движения», — сказал он РИА Новости.

По его словам, все протоколы есть, и за его подписью документы пойдут в Минюст. 

В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной деятельность трёх иностранных неправительственных организаций: OR, Institute of Modern Russia, Inc и Open Russia Civic Movement, Open Russia.

По мнению ведомства, они реализуют «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными».

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