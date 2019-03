«Открытая Россия» объявила о ликвидации движения

Общественное движение «Открытая Россия», связанное с иностранными НКО, чья деятельность признана в России нежелательной, приняло решение о ликвидации. Об этом сообщил его председатель Андрей Пивоваров.

«Только что прошла седьмая конференция российского общественного движения «Открытая Россия», где был поставлен вопрос, и конференция проголосовала за ликвидацию движения», — сказал он РИА Новости.

По его словам, все протоколы есть, и за его подписью документы пойдут в Минюст.

В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной деятельность трёх иностранных неправительственных организаций: OR, Institute of Modern Russia, Inc и Open Russia Civic Movement, Open Russia.

По мнению ведомства, они реализуют «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными».