Дипломат нон грата: почему США не намерены больше «иметь дело» с британским послом

Вашингтон больше не будет иметь дело с послом Великобритании в США Кимом Дэрроком, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он подчеркнул, что с оптимизмом ожидает назначения нового премьер-министра Соединённого Королевства. Таким образом американский лидер прокомментировал скандал, вызванный публикацией фрагментов переписки посла Дэррока с официальным Лондоном. В них дипломат критикует политику Вашингтона и лично президента США, называя Трампа «некомпетентным» и «тщеславным». В офисе Терезы Мэй заявили, что посол «по-прежнему пользуется поддержкой» премьер-министра, однако британская сторона намерена принести Соединённым Штатам извинения в связи с инцидентом. Эксперты указывают, что дипломаты имеют право на собственную точку зрения, а эта ситуация, скорее всего, спровоцирована некими силами, которые пытаются ударить по имиджу Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с послом Великобритании в Соединённых Штатах Кимом Дэрроком.

«Я не знаю посла, но в США его не любят и не думают о нём хорошо. Мы с ним больше не будем иметь дело», — написал он в Twitter.

Ранее в прессе была опубликована служебная переписка Дэррека, в которой дипломат негативно отзывался о Дональде Трампе и его администрации, называя их работу «некомпетентной» и «беспомощной». Переписка Дэррока с официальным Лондоном оказалась у источников, которые передали её британскому таблоиду Daily Mail.

Кроме того, Трамп раскритиковал и главу кабмина Соединённого Королевства Терезу Мэй. Президент США отметил, что он в последнее время критиковал официальный Лондон и лично премьер-министра Терезу Мэй за позицию по брекситу. Трамп добавил, что «к счастью, у Великобритании скоро будет новый премьер-министр».

В то же время на Даунинг-стрит выразили поддержку послу Великобритании в США. Британский канал Sky News приводит соответствующее заявление пресс-службы Терезы Мэй, в котором говорится, что посол «по-прежнему пользуется полной поддержкой» премьер-министра.

«Мы ясно дали понять США, как прискорбна эта утечка. Утечка выборочных фрагментов (из дипкорреспонденции. — RT) не отражает близость и уважение в наших отношениях (Великобритании и США. — RT). В то же время мы подчеркнули важность того, чтобы послы могли давать честные оценки политики в своей стране», — приводит Sky News цитату представителя Мэй.

На переговорах президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй

Reuters

© Hannah McKay

Ранее министр торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что принесёт извинения за публикацию СМИ дипломатической корреспонденции, авторство которой приписывается британскому послу в США. Лиам Фокс, который оправился с официальным визитом в Вашингтон, заявил в интервью радио BBC, что публикация этих материалов может навредить отношениям США и Британии, поэтому он намерен лично принести извинения Иванке Трамп, встреча с которой запланирована в рамках визита.

«Я принесу ей извинения за несоответствие наших госчиновников или элементов нашего политического класса тем стандартам поведения, которых ожидают от них в Великобритании и США, и в данном случае последствия были самые крупные и неприемлемые. Злонамеренно передавать подобные материалы для публикации непрофессионально, неэтично и непатриотично. Это может нанести ущерб отношениям двух стран и таким образом сказаться на интересах нашей безопасности в более широком смысле», — заявил Фокс журналистам.

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Заявления об извинениях со стороны Великобритании нужны для того, чтобы сгладить ситуацию — Трамп импульсивный человек и ему не очень понравилось услышать про себя и про свою команду то, что было в переписке, отметил в беседе с RT доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Вместе с тем, посол имеет право высказывать свою точку зрения любыми словами, поскольку он должен информировать своё ведомство, описывая только правду. Если его оценки именно такие, то никакими другими они в письмах быть не могут, иначе посол будет вводить своё руководство в заблуждение. В данном случае нет ничего противозаконного или нарушающего морально-этические нормы, поскольку это личная оценка посла», — пояснил эксперт.

Но поскольку личная переписка попала в открытый доступ, внешнеполитический аппарат Великобритании оказался в патовой ситуации, добавил Манойло.

«Если британцы сейчас этого посла не отзовут, и он будет продолжать исполнять свои обязанности, то обида Трампа скажется на его работе — определённая часть американского истеблишмента объявит ему обструкцию. Однако отозвать посла было бы неправильно с точки зрения протокола, так как это будет означать признание, что совершенно что-то предосудительное. На самом деле ничего такого не было. Поэтому британские дипломаты пытаются принести извинения в надежде, что это сгладит ситуацию», — сказал политолог.

Записка в Лондон

Британский таблоид Daily Mail опубликовал содержание ряда служебных записок посла в США Кима Дэррока 6 июля. В них дипломат резко критиковал администрацию Дональда Трампа как институт, личные качества самого президента, а также давал официальному Лондону советы, как эффективнее налаживать диалог с Вашингтоном в такой ситуации.

Газета сообщает, что «вашингтонские файлы» посла охватывают период с 2017 года по настоящее время, и посвящены широкому кругу вопросов — от политики Трампа по Ближнему Востоку до планов по переизбранию в 2020 году.

Посол Великобритании в США Ким Дэррок

© Alex Wong/Getty Images/AFP

Одна из самых негативных оценок Трампа и его команды содержится в письме от 22 июня 2017 года, которое было адресовано советнику по нацбезопасности при британском кабинете министров Марку Седвиллу. В нём английский посол сообщает, что команду Трампа раздирают внутренние интриги и противоречия. На тот момент Дональд Трамп находился у власти 150 дней, а его администрацию покинул ряд высокопоставленных функционеров.

«Мы не ожидаем, что в действиях нынешнего руководства США существенно прибавится адекватности или будет меньше неработоспособности, непредсказуемости, межфракционных разногласий, неуклюжести и неумения в ведении дипломатии», — приводит Daily Mail прогноз Дэррока.

Иранский вопрос и выборы-2020

Одна из самых свежих служебных записок датирована 22 июня этого года и посвящена «бессвязной, хаотичной» политике США по Ирану.

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«Маловероятно, что курс США в отношении Ирана в ближайшем будущем станет более последовательным. В администрации раскол», — пишет Ким Дэррок.

Он также усомнился в словах Трампа о том, что тот якобы отменил удар по Ирану после того, как узнал, что в результате могут погибнуть не менее 150 человек. Напомним, что противостояние между США и Ираном резко обострилось после инцидента 20 июня, когда Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, оказавшийся в воздушном пространстве исламской республики.

На следующий день Дональд Трамп в Twitter сообщил, что он решил не наносить удар по объектам в Иране. По словам американского президента, он отменил атаку, узнав, что её жертвами могут стать не менее 150 человек. Вскоре Трамп заявил, что не «отзывал» приказ об ударе по Ирану, а лишь «приостановил» его.

Ким Дэррок в своём письме сообщает в Лондон, что верить словам Трампа нельзя.

«Скорее всего, он вообще не рассматривал идею удара, так как беспокоился из-за того, что такая смена курса кампании 2016 года плохо скажется на его шансах на выборах 2020 года», — пишет британский дипломат.

В целом, отмечает Дэррок, предвыборные обещания Трампа по большей части остаются невыполненными.

«Если говорить о главных предвыборных обещаниях, то стена на границе с Мексикой не построена ни на дюйм, указы о запрете на въезд из мусульманских страны заблокированы судами, налоговая реформа и инфраструктурный пакет сдвинуты на среднесрочную перспективу, а вопрос отмены и замены проведённой Обамой реформы здравоохранения балансирует на острие ножа», — сообщил Дэррок.

Самолюбие и личные качества

Стоит отметить, что переписка Кима Дэррока с Лондоном была опубликована через месяц после того, как Трамп впервые посетил Великобританию с официальным визитом. В одной из записок, составленных ещё до визита, посол даёт своим коллегам совет, как вести себя с 45-м президентом США.

«Нужно похвалить его за какие-нибудь недавно предпринятые им действия. И при всякой возможности подавать их как его победу», — приводит слова Дэррока Daily Mail.

Посол Великобритании также советовал начальству в ходе переговоров с Трампом излагать свою позицию «просто» и даже «в лоб».

Королева Великобритании Елизавета II и президент США Дональд Трамп

© Victoria Jones/Pool via REUTERS

«Как сказал мне высокопоставленный советник Белого дома, от тонких намёков и тем более двусмысленностей в общении с этим президентом пользы нет», — отмечал он в комментарии, который газета назвала «пренебрежительным».

Британский Форин Офис, комментируя публикацию дипломатической переписки, заявил, что британская общественность «ожидает, что наши послы будут предоставлять министрам честную и неприукрашенную оценку политической ситуации в тех странах, куда их направляют».

«Их взгляды могут не совпадать со взглядами министров или правительства. Но наши дипломаты получают деньги за честность и прямоту. Точно так же американский посол в Великобритании отсылает в США своё мнение о политике и фигурах в Вестминстерском дворце», — отметил представитель ведомства.

Дональд Трамп уже прокомментировал нелестные отзывы в свой адрес. В ответ он выдал послу Киму Дарроку свою характеристику, оценив его работу в прошедшем времени.

«Вы знаете, у нас были всякие моменты в отношениях с разными странами. Я бы не сказал, что посол очень хорошо выполнял свои обязанности. Мы сами к нему тёплых чувств не питаем. Я всё понимаю и могу тоже кое-что про него сказать, но не буду опускаться до этого», — сообщил президент США журналистам.

Обида без возмездия

Этот инцидент вряд ли приведёт к каким-либо мерам в отношении Лондона со стороны Белого дома, считает Андрей Манойло. Эксперт напомнил, что самым вероятным кандидатом на пост премьер-министра Британии является Борис Джонсон, которому Трамп открыто симпатизирует.

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«Джонсон такой же взбалмошный и переменчивый как Трамп — на этой почве у них произрастает взаимная симпатия. Кроме того, у британского политика нет собственного стержня — Трамп легко может начать им помыкать и управлять. Поэтому он не станет давить на Великобританию», — пояснил Манойло.

Задача подобной публикации — нанести ущерб имиджу Трампа, всячески его дискредитировать, показать, что вокруг него идёт закулисная борьба и он не держит ситуацию под контролем, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Его противники чувствуют, что Трамп усиливает свои внутриполитические и предвыборные позиции. Британия — ближайший союзник США, однако большая часть западных элит возненавидела Трампа, потому что он не системный политик и не поддается давлению», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Развитие отношений США и Великобритании зависит от исторических традиций этих особых отношений, а не от какой-то политической фигуры, добавил Блохин.