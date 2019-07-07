Лондон выделит £18 млн на «борьбу с дезинформацией» в Восточной Европе

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Власти Великобритании выделят £18 млн на «противодействие дезинформации и фальсификации новостей» в Восточной Европе и укрепление независимых СМИ на Западных Балканах.
Лондон выделит £18 млн на «борьбу с дезинформацией» в Восточной Европе
  • © Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance
  • globallookpress.com

Об этом сообщили в британском МИД.

Как отмечается, средства выделит Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF). Подчёркивается, что деньги позволят «стимулировать создание сбалансированного и непредвзятого контента» в СМИ.

«Притом что лишь 10% мирового населения имеют доступ к свободным СМИ, фейковые новости и дезинформация продолжают раскачивать общества», — заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

По его словам, финансирование поможет поддержать журналистов, которые работают в «репрессивных обществах».

В ведомстве отметили, что Лондон стал мировым лидером в противодействии дезинформации, «опираясь на опыт инцидента в Солсбери».

Ранее Агентство по международному развитию США (USAID) опубликовало «Концепцию по противодействию пагубному влиянию Кремля».

В документе предлагается бороться с попытками России «ослабить влияние США в мире» и якобы разделить страну с союзниками.

Как отметили в МИД России, такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.

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