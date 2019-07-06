В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю

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В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю
  • ©Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Термином «противодействие» неуклюже маскируется агрессивный наступательный подход. Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, особенно в соседних с нами государствах», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что за стремлением посеять страх перед Москвой прослеживается желание Вашингтона подчинить соседние с Россией государства, в том числе для того, чтобы «заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ».

«Очевидно, что влиятельные вашингтонские функционеры всеми силами стараются не допустить нормализации российско-американских отношений, разрушить их ещё больше», — подчеркнули в МИД.

Ранее Агентство по международному развитию США (USAID) опубликовало «Концепцию по противодействию пагубному влиянию Кремля».

В документе предлагается бороться с попытками России «ослабить влияние США в мире» и якобы разделить страну с союзниками. Также концепция предполагает создание условий для экономической и демократической устойчивости «находящихся под угрозой» стран, в том числе работу с «демократическими институтами и независимыми СМИ».

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