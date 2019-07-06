В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля»

Короткая ссылка
Агентство по международному развитию США (USAID) опубликовало документ «Концепция по противодействию пагубному влиянию Кремля» (CMKI).

«Российское правительство и его окружение стараются ослабить влияние США в мире и разделить нас с нашими союзниками и партнёрами. Они ведут подрывную деятельность для ослабления веры в преданность США Европе, разрушения трансатлантического единства и ослабления европейских институтов и органов власти», — говорится в тексте документа на сайте агентства.

В концепции указано, что для ответа на данные действия Кремля будут созданы условия для экономической и демократической устойчивости «находящихся под угрозой» стран.

«CMKI является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов», — отмечается в концепции.

В частности, особое внимание будет направлено на работу с демократическими институтами, независимыми СМИ, а также на достижение энергетической и экономической независимости стран Восточной Европы, среди которых указываются Молдавия и Украина.

Отмечается, что глава USAID Марк Грин 4 и 5 июля обсудил данный документ с представителями стран G7 в Париже.

В марте палата представителей США приняла два законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» и «Об открытости Владимира Путина», направленных на противодействие России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить