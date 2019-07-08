Британия выразила сожаление из-за утечки писем посла о Трампе

Правительство Великобритании связалось с администрацией президента США Дональда Трампа и выразило сожаление в связи с ситуацией вокруг утечки писем британского посла в Вашингтоне Кима Дэррока, в которых он критикует американского лидера.

Об этом заявила официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

«Были осуществлены контакты с администрацией Трампа и высказано наше мнение по поводу того, что подобная утечка неприемлема. Само собой разумеется, тот факт, что она произошла, достоин сожаления», — цитирует Reuters представителя администрации Мэй.

Ранее The Independent передавала, что МИД Британии начнёт внутреннюю проверку в связи с утечкой содержания писем посла в Вашингтоне.

7 июля британские СМИ сообщили, что Дэррок в своих письмах, адресованных британскому МИД, называл Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным» и предупреждал о возможном «позорном» завершении его карьеры.