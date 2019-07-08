Британия выразила сожаление из-за утечки писем посла о Трампе

Короткая ссылка
Правительство Великобритании связалось с администрацией президента США Дональда Трампа и выразило сожаление в связи с ситуацией вокруг утечки писем британского посла в Вашингтоне Кима Дэррока, в которых он критикует американского лидера.
Британия выразила сожаление из-за утечки писем посла о Трампе
  • Reuters

Об этом заявила официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

«Были осуществлены контакты с администрацией Трампа и высказано наше мнение по поводу того, что подобная утечка неприемлема. Само собой разумеется, тот факт, что она произошла, достоин сожаления», — цитирует Reuters представителя администрации Мэй.

Ранее The Independent передавала, что МИД Британии начнёт внутреннюю проверку в связи с утечкой содержания писем посла в Вашингтоне.

7 июля британские СМИ сообщили, что Дэррок в своих письмах, адресованных британскому МИД, называл Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным» и предупреждал о возможном «позорном» завершении его карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить