Британия выразила сожаление из-за утечки писем посла о Трампе
- Reuters
Об этом заявила официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
«Были осуществлены контакты с администрацией Трампа и высказано наше мнение по поводу того, что подобная утечка неприемлема. Само собой разумеется, тот факт, что она произошла, достоин сожаления», — цитирует Reuters представителя администрации Мэй.
Ранее The Independent передавала, что МИД Британии начнёт внутреннюю проверку в связи с утечкой содержания писем посла в Вашингтоне.
7 июля британские СМИ сообщили, что Дэррок в своих письмах, адресованных британскому МИД, называл Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным» и предупреждал о возможном «позорном» завершении его карьеры.