СМИ: Британский посол в своих письмах называл Трампа «некомпетентным»

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Посол Великобритании в США Ким Дэррок в своих письмах, отправляемых во внешнеполитическое ведомство королевства, заявлял, что считает администрацию американского президента Дональда Трампа некомпетентной и беспомощной.

Данные утверждения были приведены в статье британской газеты Daily Mail, позднее источник в британском правительстве подтвердил подлинность соответствующих писем телекомпании CNN.

Отмечается, что дипломат называл Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным», а также утверждал, что карьера американского лидера «может закончиться позорно». Вместе с этим он сравнивал конфликты в Белом доме с «драками на ножах».

Также посол в письмах высказывал своё мнение о возможности переизбрания Трампа, допуская вероятность такого развития событий.

Ранее глава США заявял, что Вашингтон обязуется заключить «феноменальную» торговую сделку с Лондоном после брексита.

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