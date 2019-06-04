Трамп не исключил заключения «феноменальной» сделки с Британией
- Reuters
«В то время как Великобритания готовится к тому, чтобы покинуть ЕС, США обязались заключить феноменальную торговую сделку между Соединёнными Штатами и Великобританией. Там огромный потенциал», — приводит его слова РИА Новости.
Также Трамп выразил мнение, что брексит «принесёт пользу» Великобритании.
В настоящее время американский лидер находится в британской столице с государственным визитом.
3 июня у него состоялась встреча с королевой Елизаветой II.
Ранее эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что брексит выгоден для Германии и Франции.