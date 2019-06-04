Трамп не исключил заключения «феноменальной» сделки с Британией

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обязуется заключить «феноменальную» торговую сделку с Великобританией после выхода страны из состава Европейского союза.
Трамп не исключил заключения «феноменальной» сделки с Британией
  • Reuters

«В то время как Великобритания готовится к тому, чтобы покинуть ЕС, США обязались заключить феноменальную торговую сделку между Соединёнными Штатами и Великобританией. Там огромный потенциал», — приводит его слова РИА Новости.

Также Трамп выразил мнение, что брексит «принесёт пользу» Великобритании.

В настоящее время американский лидер находится в британской столице с государственным визитом.

3 июня у него состоялась встреча с королевой Елизаветой II.

Ранее эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что брексит выгоден для Германии и Франции.

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