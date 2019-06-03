Трамп встретился с Елизаветой II

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.

President Donald Trump and Melania join the Queen, Prince Charles and the Duchess of Cornwall as they stand of the UK National Anthem. #USStateVisit#TrumpUKVisit#GodSavetheQueenpic.twitter.com/U1P7HxBb2o — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) 3 июня 2019 г.

Как следует из опубликованного в социальных сетях видео, Дональд Трамп, первая леди США Меланья Трамп вместе с Елизаветой II, её сыном принцем Чарльзом и его супругой герцогиней Корнуольской Камиллой приняли участие в торжественной церемонии по случаю государственного визита президента США в Лондон.

Диалог членов королевской семьи и американского лидера, как ожидается, продолжится за обедом.

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл с визитом в Британию.