Трамп встретился с Елизаветой II

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Трамп встретился с Елизаветой II
  • Reuters

Как следует из опубликованного в социальных сетях видео, Дональд Трамп, первая леди США Меланья Трамп вместе с Елизаветой II, её сыном принцем Чарльзом и его супругой герцогиней Корнуольской Камиллой приняли участие в торжественной церемонии по случаю государственного визита президента США в Лондон.

Диалог членов королевской семьи и американского лидера, как ожидается, продолжится за обедом.

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл с визитом в Британию.

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