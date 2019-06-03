Трамп прибыл с официальным визитом в Британию

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Президент США Дональд Трамп приехал с официальным визитом в Великобританию.
Трамп прибыл с официальным визитом в Британию
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

«Трамп прилетел в Великобританию с государственным визитом», — пишет агентство.

Государственный визит Трампа в Великобританию продлится с 3 по 5 июня.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала приезд Трампа в Соединённое Королевство возможностью для укрепления сотрудничества между двумя странами.

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