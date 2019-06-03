Трамп прибыл с официальным визитом в Британию

Президент США Дональд Трамп приехал с официальным визитом в Великобританию.

Об этом сообщает AFP.

«Трамп прилетел в Великобританию с государственным визитом», — пишет агентство.

#BREAKING Trump lands in Britain for state visit pic.twitter.com/EWOrN3TU37 — AFP news agency (@AFP) 3 июня 2019 г.

Государственный визит Трампа в Великобританию продлится с 3 по 5 июня.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала приезд Трампа в Соединённое Королевство возможностью для укрепления сотрудничества между двумя странами.