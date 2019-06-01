Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за высказывания о нём

Президент США Дональд Трамп в беседе с The Sun назвал британскую герцогиню Суссекскую Меган Маркл «злобной» за её высказывания о нём в прошлом.

В ходе интервью журналист спросил Трампа о заявлениях Маркл во время президентской кампании 2016 года в США. Герцогиня, в частности, называла Трампа «женоненавистником».

«Я не знал об этом. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной», — сказал Трамп.

При этом он выразил надежду на то, что Меган Маркл отлично справится со своим статусом, приобретённым после свадьбы с принцем Гарри.

Государственный визит Трампа в Великобританию состоится 3–5 июня.