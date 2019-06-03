Мэй прокомментировала предстоящий визит Трампа в Британию

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала предстоящий визит президента США Дональда Трампа в Соединённое Королевство возможностью для укрепления сотрудничества между двумя странами.

«Это важная неделя для особых отношений, открывающая возможность ещё больше укрепить наше тесное сотрудничество», — указано в заявлении Мэй.

Также она сообщила, что тесные экономические и торговые связи двух стран способствуют созданию рабочих мест и росту благосостояния граждан Британии и США.

Кроме того Мэй отметила отношения двух стран в сфере безопасности.

«Поэтому я с нетерпением жду момента, когда поприветствую президента Трампа в Великобритании, а также возможности сделать еще сильнее и прочнее связи между нашими странами», — цитирует Мэй ТАСС.

Государственный визит Трампа в Великобританию состоится 3—5 июня.

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