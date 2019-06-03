Трамп заявил, что мэр Лондона Хан «ужасно работает»

Американский лидер Дональд Трамп, прибывший с государственным визитом в Великобританию, в своём Twitter отметил, что мэр Лондона Садик Хан «ужасно работает».

«Садик Хан, справляющийся с работой на посту мэра Лондона во всех отношениях ужасно, опрометчиво занимает «злобную» позицию относительно визита президента США, главного союзника Соединённого Королевства на сегодняшний день», — уточнил он.

Кроме того, по словам Трампа, Хан — «неудачник», которому следовало бы сосредоточить своё внимание на работе по борьбе с преступностью в британской столице, а не на личности американского лидера.

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл с визитом в Великобританию.

Накануне Садик Хан сравнил риторику, которую использует Дональд Трамп для сплочения своих сторонников, с языком «фашистов XX века».