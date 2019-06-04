Мэр Лондона назвал Трампа символом для крайне правых в Европе

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Мэр Лондона Садик Хан назвал американского лидера Дональда Трампа символом для приверженцев крайне правых идей в Европе.
Мэр Лондона назвал Трампа символом для крайне правых в Европе
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

В частности, Хан напомнил о запрете властей США на въезд на территорию страны гражданам ряда арабских государств, а также разлучении семей на мексиканско-американской границе.

Ранее Садик Хан сравнил риторику, которую использует Дональд Трамп для сплочения своих сторонников, с языком «фашистов XX века».

Позднее президент США высказал мнение, что Хан «справляется с работой на своём посту во всех отношениях ужасно».

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