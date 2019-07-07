СМИ: МИД Британии проведёт проверку после утечки писем посла о Трампе

МИД Великобритании организует внутреннее расследование в связи с утечкой содержания писем своего посла в Вашингтоне Кима Дэррока, в которых он называет администрацию лидера США Дональда Трампа некомпетентной и беспомощной.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источник в ведомстве.

«Теперь будет начато официальное расследование произошедшей утечки», — заявил газете представитель британского МИД.

При этом он выразил уверенность, что данный инцидент не повлияет на отношения двух стран.

«Их взгляды — это не обязательно те взгляды, которых придерживаются министры или правительство. Однако мы платим нашим послам за честность. Точно так же находящийся здесь посол США будет отправлять в Вашингтон свои соображения по поводу ключевых фигур и политики Вестминстера», — отметил сотрудник внешнеполитического ведомства Британии.

При этом он подчеркнул, что при работе с данной документацией требуется неукоснительно соблюдать правила конфиденциальности.

Ранее британские СМИ передавали, что Дэррок в своих письмах, адресованных МИД Британии, называл Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным» и предупреждал о возможном «позорном» завершении его карьеры.