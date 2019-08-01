В МИД России прокомментировали ситуацию с визами для учителей из США
- РИА Новости
«Есть подвижки, достигнутые на основе взаимности. При этом мы выступаем за полноценное урегулирование этого вопроса», — пояснили в департаменте.
Ранее в Госдепе выразили надежду, что ситуация вокруг Англо-американской школы в Москве будет решена до начала учебного года.
В середине июля The New York Times передавала, что МИД России отказал в выдаче виз группе учителей Англо-американской школы в Москве, где проходят обучение в том числе дети дипломатов и бизнесменов.
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали публикацию NYT откровенной ложью.