В МИД России прокомментировали ситуацию с визами для учителей из США

В ситуации с выдачей виз учителям Англо-американской школы в Москве есть подвижки, заявили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД России.

«Есть подвижки, достигнутые на основе взаимности. При этом мы выступаем за полноценное урегулирование этого вопроса», — пояснили в департаменте.

Ранее в Госдепе выразили надежду, что ситуация вокруг Англо-американской школы в Москве будет решена до начала учебного года.

В середине июля The New York Times передавала, что МИД России отказал в выдаче виз группе учителей Англо-американской школы в Москве, где проходят обучение в том числе дети дипломатов и бизнесменов.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали публикацию NYT откровенной ложью.