Советника-посланника посольства США вызвали в МИД России

МИД России выразил протест в связи с заявлениями американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США. В связи с этим в Министерство иностранных дел России был вызван советник-посланник посольства США Тим Ричардсон.

«США направляют в Москву преподавателей Англо-американской школы в качестве административно-технических сотрудников своего посольства и одновременно не дают разрешения на въезд таких же работников наших загранучреждений», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как указывается в заявлении, Россия готова оформлять визы всем работникам дипломатических представительств США, в том числе преподавателям, максимально оперативно, при условии что Вашингтон будет так же поступать в отношении российского персонала.

Ранее в Министерстве иностранных дел России, комментируя сообщение The New York Times о том, что российское внешнеполитическое ведомство якобы отказало в выдаче виз 30 учителям Англо-американской школы, находящейся в Москве, назвали публикацию откровенной ложью.

Позднее в российском МИД сообщили, что учителя образовательного учреждения направляются в российскую столицу с дипломатическими паспортами.