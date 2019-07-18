Советника-посланника посольства США вызвали в МИД России

Короткая ссылка
МИД России выразил протест в связи с заявлениями американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США. В связи с этим в Министерство иностранных дел России был вызван советник-посланник посольства США Тим Ричардсон.
Советника-посланника посольства США вызвали в МИД России
  • РИА Новости

«США направляют в Москву преподавателей Англо-американской школы в качестве административно-технических сотрудников своего посольства и одновременно не дают разрешения на въезд таких же работников наших загранучреждений», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как указывается в заявлении, Россия готова оформлять визы всем работникам дипломатических представительств США, в том числе преподавателям, максимально оперативно, при условии что Вашингтон будет так же поступать в отношении российского персонала.

Ранее в Министерстве иностранных дел России, комментируя сообщение The New York Times о том, что российское внешнеполитическое ведомство якобы отказало в выдаче виз 30 учителям Англо-американской школы, находящейся в Москве, назвали публикацию откровенной ложью.

Позднее в российском МИД сообщили, что учителя образовательного учреждения направляются в российскую столицу с дипломатическими паспортами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить