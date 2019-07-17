В МИД России заявили, что учителя из США отправятся в Москву с диппаспортами

В МИД России, комментируя сообщение The New York Times о якобы отказе ведомства в выдаче виз новым сотрудникам Англо-американской школы в Москве, рассказали, что учителя образовательного учреждения направляются в российскую столицу с дипломатическими паспортами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие. Прейскурант доступен для ознакомления», — уточнили в министерстве.

Также в МИД России назвали подобную ситуацию нонсенсом.

«То есть учитель — это американский дипломат, который работает в коммерческой структуре и обладает дипломатическими привилегиями. Нонсенс!» — добавили там.

Ранее The New York Times передавала, что МИД России отказал в выдаче виз группе учителей Англо-американской школы в Москве, где учатся дети дипломатов и бизнесменов.

Газета связала произошедшее со сложной ситуацией в отношениях Москвы и Вашингтона.

Впоследствии в российском внешнеполитическом ведомстве назвали публикацию NYT откровенной ложью.