В МИД России заявили, что учителя из США отправятся в Москву с диппаспортами
- ©Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
«Учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие. Прейскурант доступен для ознакомления», — уточнили в министерстве.
Также в МИД России назвали подобную ситуацию нонсенсом.
«То есть учитель — это американский дипломат, который работает в коммерческой структуре и обладает дипломатическими привилегиями. Нонсенс!» — добавили там.
Ранее The New York Times передавала, что МИД России отказал в выдаче виз группе учителей Англо-американской школы в Москве, где учатся дети дипломатов и бизнесменов.
Газета связала произошедшее со сложной ситуацией в отношениях Москвы и Вашингтона.
Впоследствии в российском внешнеполитическом ведомстве назвали публикацию NYT откровенной ложью.