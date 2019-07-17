В МИД России назвали ложью сообщения СМИ об отказе учителям из США в визах
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- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
«Возмущены тем, как американские СМИ с подачи Вашингтона манипулируют общественным мнением. Распространяют дезинформацию. Очередной фейк: Россия не выдаёт визы американским учителям, которые работают в Москве. Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты», — пояснил собеседник агентства.
Ранее The New York Times передавала, что МИД России отказал в выдаче виз группе учителей Англо-американской школы в Москве, где проходят обучение в том числе дети дипломатов и бизнесменов.
Издание связало эти данные со сложной ситуацией в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона.