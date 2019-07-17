В МИД России назвали ложью сообщения СМИ об отказе учителям из США в визах

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали сообщение The New York Times о том, что российское внешнеполитическое ведомство якобы отказало в выдаче виз 30 учителям Англо-американской школы, находящейся в Москве.
В МИД России назвали ложью сообщения СМИ об отказе учителям из США в визах
  • ©Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Возмущены тем, как американские СМИ с подачи Вашингтона манипулируют общественным мнением. Распространяют дезинформацию. Очередной фейк: Россия не выдаёт визы американским учителям, которые работают в Москве. Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты», — пояснил собеседник агентства.

Ранее The New York Times передавала, что МИД России отказал в выдаче виз группе учителей Англо-американской школы в Москве, где проходят обучение в том числе дети дипломатов и бизнесменов.

Издание связало эти данные со сложной ситуацией в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона.

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