В США надеются на скорое решение ситуации вокруг Англо-американской школы

В Соединённых Штатах надеются, что ситуация вокруг Англо-американской школы в Москве будет решена до начала учебного года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Государственного департамента.

«Мы сожалеем, что Министерство иностранных дел решило политизировать вопрос вокруг некоммерческого учебного заведения, которое обслуживает не только дипломатический корпус Москвы и международное деловое сообщество, но и многие российские семьи и их детей», — рассказал собеседник агентства.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также добавил, что США «надеются, что этот вопрос может быть решён до начала учебного года».

Ранее в МИД России, комментируя публикацию The New York Times о том, что ведомство якобы отказало в выдаче виз 30 учителям Англо-американской школы, заявили, что статья является откровенной ложью.

Кроме того, в ведомстве отметили, что учителя образовательного учреждения направляются в Москву с диппаспортами, уточнив, что школа работает как коммерческое предприятие.

Подробнее о сложившейся ситуации — в материале RT.