В США надеются на скорое решение ситуации вокруг Англо-американской школы

Короткая ссылка
В Соединённых Штатах надеются, что ситуация вокруг Англо-американской школы в Москве будет решена до начала учебного года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Государственного департамента.
В США надеются на скорое решение ситуации вокруг Англо-американской школы
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Мы сожалеем, что Министерство иностранных дел решило политизировать вопрос вокруг некоммерческого учебного заведения, которое обслуживает не только дипломатический корпус Москвы и международное деловое сообщество, но и многие российские семьи и их детей», — рассказал собеседник агентства.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также добавил, что США «надеются, что этот вопрос может быть решён до начала учебного года».

Ранее в МИД России, комментируя публикацию The New York Times о том, что ведомство якобы отказало в выдаче виз 30 учителям Англо-американской школы, заявили, что статья является откровенной ложью.

Кроме того, в ведомстве отметили, что учителя образовательного учреждения направляются в Москву с диппаспортами, уточнив, что школа работает как коммерческое предприятие. 

Подробнее о сложившейся ситуации — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить