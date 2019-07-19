В США надеются на скорое решение ситуации вокруг Англо-американской школы
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«Мы сожалеем, что Министерство иностранных дел решило политизировать вопрос вокруг некоммерческого учебного заведения, которое обслуживает не только дипломатический корпус Москвы и международное деловое сообщество, но и многие российские семьи и их детей», — рассказал собеседник агентства.
Представитель американского внешнеполитического ведомства также добавил, что США «надеются, что этот вопрос может быть решён до начала учебного года».
Ранее в МИД России, комментируя публикацию The New York Times о том, что ведомство якобы отказало в выдаче виз 30 учителям Англо-американской школы, заявили, что статья является откровенной ложью.
Кроме того, в ведомстве отметили, что учителя образовательного учреждения направляются в Москву с диппаспортами, уточнив, что школа работает как коммерческое предприятие.
Подробнее о сложившейся ситуации — в материале RT.