«С использованием технологических возможностей»: Захарова указала на регулярное вмешательство США в дела России и Китая

США регулярно вмешиваются во внутренние дела России и Китая. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, о вмешательстве, в частности, свидетельствуют развязанная Вашингтоном торговая война с КНР, а также заявления Белого дома по вопросам внутренней политики Пекина. Как отмечают политологи, таким образом Соединённые Штаты стремятся помешать России и Китаю выйти на лидирующие позиции в мире.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о регулярном вмешательстве США в дела России и Китая.

«Мы наблюдаем это вмешательство регулярно — с разной степенью активности и с использованием разных технологических и иных возможностей, мы говорим об этом постоянно. Мы наблюдаем аналогичную картину в отношении Китая», — заявила Захарова, выступая на конференции «Диалог молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Захаровой, Вашингтон позволяет себе делать заявления по ряду вопросов, которые являются сугубо внутренними делами Китая.

«Как только США надо показать своё доминирование в отношениях с Китаем, они тут же берутся за этот вопрос, который считают вправе комментировать... Мы это наблюдаем и констатируем», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Reuters

© Kevin Lamarque/File

Кроме того, Захарова указала на то, что США пытаются повлиять на другие страны не только прямым вмешательством, но и с помощью экономических мер.

«То же самое и с торговыми войнами, которые Вашингтон развязал в отношении Китая. Это настоящая торговая война, это не элементы соперничества, это не элементы конкуренции, даже недобросовестной конкуренции. Это война, в которой хороши все средства с точки зрения западных стран, а с точки зрения нашей политики это недопустимо», — заявила Захарова.

США и Китай ввели ряд экономических ограничений в отношении друг друга. Дополнительные пошлины в размере 15% на товары из Китая были установлены Вашингтоном в начале сентября. В ответ КНР ввела дополнительные сборы в размеры 10% на американскую продукцию, а в декабре планирует ввести пошлины на американские автомобили (25%) и запчасти (5%).

По словам представителя МИД России, неудивительно, что Пекин в сложившейся ситуации «высвободившиеся резервы и возможный потенциал развития отношений с США перенаправил в другую сторону и будет использовать на других направлениях».

Трёхполярный мир

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе c RT отметил, что сейчас начинает образовываться новая геополитическая карта мира.

Также по теме Бессрочная война: в США предложили переключиться с Афганистана на «угрозы» со стороны России и Китая Вашингтон должен завершить войну в Афганистане и переключить внимание на борьбу с более актуальными угрозами, среди которых...

«И на этой карте существуют те конфликты, которые раньше не обозначались. Это прежде всего конфликт между США и Китаем. На фоне этих конфликтов возрастает роль России, которая сближает свои отношения с Китаем. И США всячески пытаются сделать так, чтобы Россия с Китаем всё-таки поссорились», — пояснил эксперт.

Поэтому далее, по его мнению, вмешательства только продолжатся и им просто необходимо противостоять, а сделать это можно только одним способом: говорить о них.

«США даже не скрывают, что они пытаются повлиять на внутренние процессы России и Китая. Чем более открыто мы заявляем о всех этапах вмешательства во внутренние дела, тем больше мы себя обезопасим», — подчеркнул Судаков.

Ранее в Центре американского прогресса (CAP) призвали Вашингтон завершить войну в Афганистане, чтобы переключить свои усилия на борьбу с более важными проблемами — «агрессивной» Россией и укрепляющим свои позиции Китаем.

Объединение усилий

России и Китаю необходимо активизировать как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество. Такого мнения придерживается профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«Нашим странам необходимо активизировать сотрудничество. Причём не только двухстороннее, но и многостороннее. Важно, что там, где начинается экономическое сотрудничество, там начинают заботиться и о системе безопасности, региональной прежде всего… С одной стороны, мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений России с Китаем, а с другой стороны — нас к этому даже подталкивают. Такова современная реальность мировой политики», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин

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Именно в этом ключе идёт взаимодействие Москвы с Пекином. Как отмечается, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят регулярные встречи. При этом, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, отношения с Китаем строятся не как со «старшим братом», а как с равноправным партнёром.

Китаю, у которого исторически сложилась экономическая зависимость от США, стоит кардинально перестроить свою политику, считает Почта. Эксперт напомнил, что ещё в 1970-х годах «американцы открыли свой рынок для китайских товаров, передавали технологии, создавали льготные режимы и перестали критиковать политическую систему Китая». Однако сейчас ситуация изменилась, Пекину необходимо осваивать другие рынки, подчеркнул эксперт.

«Россия в определённой степени может быть одним из таких рынков, но не главным. Мы не можем купить всю китайскую продукцию. Но можно же идти дальше, можно развивать технологическое сотрудничество, созвать совместные предприятия. Здесь перспективы очень большие», — заключил эксперт.