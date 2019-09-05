Захарова заявила о регулярном вмешательстве США в дела России и Китая

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе встречи с молодыми дипломатами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что Вашингтон регулярно вмешиваются во внутренние дела Москвы и Пекина.

Она отметила, что Россия регулярно наблюдает это вмешательство «с разной степенью активности, с использованием разных технологических возможностей».

«Мы об этом говорим постоянно, мы наблюдаем аналогичную картину и в отношении Китая. Мы знаем целый ряд вопросов по которым США считают возможным делать заявления, хотя это внутреннее дело Китая», — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что западные страны проявляют повышенное внимание к российским интернет-ресурсам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить