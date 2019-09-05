Захарова заявила о регулярном вмешательстве США в дела России и Китая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе встречи с молодыми дипломатами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что Вашингтон регулярно вмешиваются во внутренние дела Москвы и Пекина.

Она отметила, что Россия регулярно наблюдает это вмешательство «с разной степенью активности, с использованием разных технологических возможностей».

«Мы об этом говорим постоянно, мы наблюдаем аналогичную картину и в отношении Китая. Мы знаем целый ряд вопросов по которым США считают возможным делать заявления, хотя это внутреннее дело Китая», — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что западные страны проявляют повышенное внимание к российским интернет-ресурсам.