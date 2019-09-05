Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.

«Думаю, что прежде, чем комментировать это развитие событий, нужно дождаться окончания анализа нашими депутатами той ситуации, которую они приняли на рассмотрение, а потом уже ее комментировать», — цитирует РИА Новости Захарову.

При этом она отметила, что «реакция на происходящее... должна быть адекватной и пропорциональной».

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что в российский МИД будет направлена просьба лишить Deutsche Welle аккредитации, если СМИ не ответит на обвинения в призывах к участию в несанкционированных митингах.

Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург прокомментировал это заявление.

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