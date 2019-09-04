DW оценила слова главы комиссии Госдумы по вмешательству в дела России

Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург прокомментировал заявление главы комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василия Пискарёва.

Депутат Госдумы ранее заявил, что в российский МИД будет направлена просьба лишить Deutsche Welle аккредитации, если СМИ не ответит на обвинения в призывах к участию в несанкционированных митингах.

«Мы всегда готовы к диалогу и пригласили господина Пискарёва, но следует придерживаться рамочных условий диалога. Такая «повестка» совершенно точно не является правильным способом для обмена мнениями. Угроза отозвать аккредитацию показывает характер этого приглашения», — цитирует слова Лимбурга Интерфакс.

Он также заявил, что DW не вмешивалась во внутренние дела России.

«Точно так же мы не призывали к демонстрации посредством сообщения в Twitter, а только цитировали организаторов. Это так очевидно, что мы не можем понять всего этого переполоха. Упрёк в том, что мы нарушили российские законы, совершенно абсурден», — приводит пресс-служба телерадиокомпании слова Лимбурга.

Ранее руководство DW отказалось участвовать в заседании комиссии ГД по расследованию иностранного вмешательства.

8 августа МИД России указал на недопустимость действий данного СМИ, которое, по мнению ведомства, напрямую призывало в соцсетях жителей Москвы участвовать в несанкционированных акциях.