В Госдуме пригрозили лишить DW аккредитации в России

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Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России попросит МИД лишить Deutsche Welle аккредитации, если СМИ не ответит на обвинения в призывах к участию в несанкционированных митингах. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв.
В Госдуме пригрозили лишить DW аккредитации в России
  • РИА Новости

«Есть и другие рычаги, мы обратимся в орган, выдавший аккредитацию, чтобы они (её) приостановили или лишили вообще полностью их отдельных корреспондентов», — цитирует депутата Интерфакс.

Пискарёв выразил надежду, что представители телерадиокомпании придут на заседание комиссии и дадут пояснения.

Ранее руководство DW отказалось участвовать в заседании комиссии ГД по расследованию иностранного вмешательства.

8 августа МИД России указал на недопустимость действий данного СМИ, которое, по мнению ведомства, напрямую призывало в соцсетях жителей Москвы участвовать в несанкционированных акциях.

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