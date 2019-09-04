В Госдуме пригрозили лишить DW аккредитации в России

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России попросит МИД лишить Deutsche Welle аккредитации, если СМИ не ответит на обвинения в призывах к участию в несанкционированных митингах. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв.

«Есть и другие рычаги, мы обратимся в орган, выдавший аккредитацию, чтобы они (её) приостановили или лишили вообще полностью их отдельных корреспондентов», — цитирует депутата Интерфакс.

Пискарёв выразил надежду, что представители телерадиокомпании придут на заседание комиссии и дадут пояснения.

Ранее руководство DW отказалось участвовать в заседании комиссии ГД по расследованию иностранного вмешательства.

8 августа МИД России указал на недопустимость действий данного СМИ, которое, по мнению ведомства, напрямую призывало в соцсетях жителей Москвы участвовать в несанкционированных акциях.