В Госдуме пригрозили лишить DW аккредитации в России
- РИА Новости
«Есть и другие рычаги, мы обратимся в орган, выдавший аккредитацию, чтобы они (её) приостановили или лишили вообще полностью их отдельных корреспондентов», — цитирует депутата Интерфакс.
Пискарёв выразил надежду, что представители телерадиокомпании придут на заседание комиссии и дадут пояснения.
Ранее руководство DW отказалось участвовать в заседании комиссии ГД по расследованию иностранного вмешательства.
8 августа МИД России указал на недопустимость действий данного СМИ, которое, по мнению ведомства, напрямую призывало в соцсетях жителей Москвы участвовать в несанкционированных акциях.