DW отказалась участвовать в заседании комиссии Госдумы по вмешательству в дела России

Руководство немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Государственной думы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Об этом сообщается на сайте Госдумы, где был приведён ответ представителя СМИ Йоханнеса Хоффмана на соответствующий запрос.

«Учитывая, что наша телерадиокомпания является субъектом публичного права Федеративной республики Германия и в этой связи подотчётна немецким надзорным органам, я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю Deutsche Welle», — указал он в сообщении на имя главы комиссии Василия Пискарёва.

Вместе с этим Хоффман пригласил Пискарёва посетить Бонн или Берлин, чтобы встретиться там с гендиректором немецкого СМИ, с которым глава комиссии мог бы детально обсудить все вопросы.

Ранее Пискарёв сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России пригласила на заседание посла США в России Джона Хантсмана.

8 августа МИД России указал на недопустимость действий немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, которая напрямую призывала в соцсетях жителей Москвы участвовать в несанкционированных акциях.