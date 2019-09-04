DW отказалась участвовать в заседании комиссии Госдумы по вмешательству в дела России

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Руководство немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Государственной думы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
DW отказалась участвовать в заседании комиссии Госдумы по вмешательству в дела России
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Госдумы, где был приведён ответ представителя СМИ Йоханнеса Хоффмана на соответствующий запрос.

«Учитывая, что наша телерадиокомпания является субъектом публичного права Федеративной республики Германия и в этой связи подотчётна немецким надзорным органам, я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю Deutsche Welle», — указал он в сообщении на имя главы комиссии Василия Пискарёва.

Вместе с этим Хоффман пригласил Пискарёва посетить Бонн или Берлин, чтобы встретиться там с гендиректором немецкого СМИ, с которым глава комиссии мог бы детально обсудить все вопросы.

Ранее Пискарёв сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России пригласила на заседание посла США в России Джона Хантсмана.

8 августа МИД России указал на недопустимость действий немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, которая напрямую призывала в соцсетях жителей Москвы участвовать в несанкционированных акциях.

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