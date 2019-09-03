Хантсмана пригласили на заседание комиссии Госдумы по вмешательству в дела России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России пригласила на заседание посла США в России Джона Хантсмана. Об этом рассказал глава комиссии Василий Пискарёв.

«Мы направили господину Хантсману письмо, но учитывая, что у него поменялся адрес офиса, видимо, поэтому он его не получил. Хорошо, что он заявил о желании встретиться и дать пояснения Комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России», — сообщил Пискарёв.

Он также выразил надежду на скорое назначение даты заседания комиссии, на которое будет приглашён Хантсман, чтобы члены комиссии могли задать вопросы, «связанные с вмешательством посольства США во внутренние дела России».

Ранее Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.