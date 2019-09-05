Лавров оценил мнение, что Китай является «старшим братом» России

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Известия» прокомментировал мнение о том, что Китай «играет роль старшего брата» для России.

Лавров отметил, что «неправильно» характеризовать такими категориями отношения России и Китая, «да и вообще отношения между какими-либо двумя странами, по крайней мере отношения, в которых Россия участвует».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия выступает исключительно за отношения между государствами, которые выстраиваются на основе взаимной выгоды и «которые не будут предметом диктата с какой-либо стороны».

В июне российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений.

Также стало известно, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт переговоры со своим китайским коллегой Ли Кэцяном 17 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить