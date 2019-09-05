Лавров оценил мнение, что Китай является «старшим братом» России

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Известия» прокомментировал мнение о том, что Китай «играет роль старшего брата» для России.

Лавров отметил, что «неправильно» характеризовать такими категориями отношения России и Китая, «да и вообще отношения между какими-либо двумя странами, по крайней мере отношения, в которых Россия участвует».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия выступает исключительно за отношения между государствами, которые выстраиваются на основе взаимной выгоды и «которые не будут предметом диктата с какой-либо стороны».

В июне российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений.

Также стало известно, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт переговоры со своим китайским коллегой Ли Кэцяном 17 сентября.