Медведев проведёт переговоры с премьером Китая 17 сентября
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- РИА Новости
«17 сентября состоится встреча премьеров двух стран — Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Он также сообщил, что 16 сентября в Санкт-Петербурге пройдёт встреча вице-премьеров двух стран Максима Акимова и Ху Чуньхуа в рамках заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
В июне президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений.