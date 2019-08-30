Медведев проведёт переговоры с премьером Китая 17 сентября

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведёт переговоры со своим китайским коллегой Ли Кэцяном 17 сентября, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Медведев проведёт переговоры с премьером Китая 17 сентября
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«17 сентября состоится встреча премьеров двух стран — Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Он также сообщил, что 16 сентября в Санкт-Петербурге пройдёт встреча вице-премьеров двух стран Максима Акимова и Ху Чуньхуа в рамках заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

В июне президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений.

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