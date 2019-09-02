В Минкоммерции КНР выразили США протест из-за пошлин

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Министерство коммерции Китая выразило Соединённым Штатам протест в связи с введением дополнительных пошлин с 1 сентября.
В Минкоммерции КНР выразили США протест из-за пошлин
  • РИА Новости

«Меры по повышению пошлин, принятые США, серьёзно нарушают консенсус, который был достигнут между лидерами наших стран. Китай выражает по этому поводу свой решительный протест», — указывается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года. 

Позднее американский лидер сказал, что Вашингтон и Пекин возвращаются к диалогу по вопросам торговли.

В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.

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