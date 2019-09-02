В Минкоммерции КНР выразили США протест из-за пошлин
- РИА Новости
«Меры по повышению пошлин, принятые США, серьёзно нарушают консенсус, который был достигнут между лидерами наших стран. Китай выражает по этому поводу свой решительный протест», — указывается в заявлении.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.
Позднее американский лидер сказал, что Вашингтон и Пекин возвращаются к диалогу по вопросам торговли.
В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.