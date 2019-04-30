Лавров назвал слова Помпео о вмешательстве России в выборы небылицами

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал небылицами обвинения госсекретаря США Майка Помпео в адрес России в том, что Москва якобы вмешивалась в выборы в США с 70-х годов.

Ранее Помпео заявил, что Россия будет вмешиваться в американские выборы в 2020 году и позднее. Он сказал, что Россия «угрожала выборам» в США с 1974 года.

«Конечно, это не может вызывать никакого позитивного отношения, потому что голословные обвинения, коими полнится американская дипломатическая внешнеполитическая риторика, ни разу ничем не были подкреплены», — сказал Лавров, отвечая на вопрос корреспондента RT.

По его словам, подтверждением тому стала ситуация с россиянкой Марией Бутиной и результаты работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Но тем не менее как мантру повторяют наши американские партнёры, причём, что печально, официальные представители администрации повторяют небылицы, не удосуживаясь всё-таки предъявить какие-то факты», — добавил он.

Лавров выразил надежду, что в будущем данные заявления стороны смогут обсудить при встрече.

18 апреля был опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы.

В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что «такого качества документы оказывают непосредственное влияние на ход развития и без того находящихся не в лучшем состоянии двусторонних российско-американских отношений».