Эксперт прокомментировал позицию Помпео по докладу Мюллера

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что власти предпримут меры в ответ на «враждебные» действия России в ходе американских выборов по итогам опубликованного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

По его словам, давление на Россию продолжится, потому что это в духе «той истерической кампании, которая бушует в течение уже двух лет в Соединённых Штатах».

«Там значительная часть людей уверена в том, что Россия вмешивалась в выборы. Причём непонятно, что именно считается вмешательством. Но это уже детали, которые в США никого не интересуют», — считает Рогулёв.

Ранее Помпео заявил, что власти примут меры в ответ на «враждебные» действия России в ходе американских выборов по итогам опубликованного доклада Мюллера.

При этом он потребовал от Москвы отказаться от «влияния» на демократические процессы в США.

18 апреля Минюст США опубликовал доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.

Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил отсутствие сговора американского президента Дональда Трампа с Россией, а также отметил, что сотрудники администрации главы государства и другие американцы не содействовали «вмешательству».

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.