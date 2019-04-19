Помпео прокомментировал доклад Мюллера о «российском вмешательстве»

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти примут меры в ответ на «враждебные» действия России в ходе американских выборов по итогам опубликованного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Помпео прокомментировал доклад Мюллера о «российском вмешательстве»
  • Reuters

«Мы будем ясно доводить до их сведения, что так поступать неприемлемо. Как вы видели по шагам нашей администрации, мы будем предпринимать жёсткие действия, которые усугубят расплату за злонамеренную деятельность России», — приводит ТАСС заявление госсекретаря на совместной пресс-конференции с представителями МИД и Минобороны Японии.

При этом он потребовал от Москвы отказаться от «влияния» на демократические процессы в США.

18 апреля Минюст США опубликовал доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.

В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.

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