В Госдуме прокомментировали публикацию доклада Мюллера

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Полина Полетаева
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы США 2016 года.
В Госдуме прокомментировали публикацию доклада Мюллера
  • РИА Новости

«Мы прекрасно понимаем, что это внутриполитическая борьба между демократами и республиканцами, и «российская карта» была использована как одна из нескольких возможностей. Россия стала неким «пугалом». Изначально, было понятно, что очень трудно что-либо «прикрутить» к этому делу, обвиняя Россию… Единственное, что остаётся, — уповать на то, что здравомыслящих людей в Госдепе будет больше и больше и их голос услышит общественность», — сказал Чепа.

Депутат отметил, что, по его мнению, президенту США Дональду Трампу «спокойной жизни ждать не придётся».

«Естественно, они будут пытаться по-другому разыграть свои карты. Потому что два года бесполезной борьбы с Трампом эти козыри разрушили. Сейчас они будут делать всё, чтобы либо доказать, что не до конца завершено расследование, либо выдумывать новые байки. Но в любом случае давление на Трампа не прекратится, потому что впереди очередные выборы», — считает он.

Ранее МИД России заявил об отсутствии доказательств «вмешательства» России в выборы в США.

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