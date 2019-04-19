В Госдуме прокомментировали публикацию доклада Мюллера

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы США 2016 года.

«Мы прекрасно понимаем, что это внутриполитическая борьба между демократами и республиканцами, и «российская карта» была использована как одна из нескольких возможностей. Россия стала неким «пугалом». Изначально, было понятно, что очень трудно что-либо «прикрутить» к этому делу, обвиняя Россию… Единственное, что остаётся, — уповать на то, что здравомыслящих людей в Госдепе будет больше и больше и их голос услышит общественность», — сказал Чепа.

Депутат отметил, что, по его мнению, президенту США Дональду Трампу «спокойной жизни ждать не придётся».

«Естественно, они будут пытаться по-другому разыграть свои карты. Потому что два года бесполезной борьбы с Трампом эти козыри разрушили. Сейчас они будут делать всё, чтобы либо доказать, что не до конца завершено расследование, либо выдумывать новые байки. Но в любом случае давление на Трампа не прекратится, потому что впереди очередные выборы», — считает он.

Ранее МИД России заявил об отсутствии доказательств «вмешательства» России в выборы в США.