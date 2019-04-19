Трамп назвал высказывания о нём в докладе Мюллера сфабрикованными

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Президент США Дональд Трамп заявил, что высказывания о нём в обнародованном докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» сфабрикованы.
Трамп назвал высказывания о нём в докладе Мюллера сфабрикованными
  • Reuters

«Определённые люди высказались обо мне в безумном докладе Мюллера, который сам по себе был написан 18 разгневанными демократами — ненавистниками Трампа, эти высказывания сфабрикованы и абсолютно ложны», — написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что никогда не соглашался на дачу показаний.

По его словам, ему ни к чему реагировать на заявления о нём, некоторые из которых являются «полным бредом».

18 апреля был опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы.

В Кремле подчеркнули, что документ не содержит никаких аргументированных доказательств.

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