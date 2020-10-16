Информационная блокада: почему Facebook и Twitter ограничили доступ к материалам о деятельности Байдена на Украине

Дональд Трамп раскритиковал Facebook и Twitter за ограничение доступа к публикации газеты The New York Post о связи Джо Байдена и его сына Хантера с украинской газовой компанией Burisma. Президент США назвал действия соцсетей «ужасными». Facebook и Twitter ограничили распространение статьи The New York Post, заявив, что она требует проверки фактов. В ней утверждалось, что высокопоставленный сотрудник Burisma Вадим Пожарский благодарил Хантера Байдена за организацию встречи с Джо Байденом, который на тот момент был вице-президентом США. Эксперты отмечают, что соцсети вроде Facebook и Twitter стали инструментами корпоративной цензуры в руках американского политического истеблишмента.

Дональд Трамп подверг критике социальные сети Facebook и Twitter, которые ограничили доступ к статье газеты The New York Post о деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена на Украине. В материале издания утверждалось, что в 2015 году Байден при участии своего сына Хантера провёл встречу с топ-менеджером украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было.

«Ужасно, что Facebook и Twitter ограничили распространение публикации The New York Post о неопровержимых доказательствах — электронных письмах, связанных с Сонным Джо и его сыном Хантером. Для них это только начало. Нет ничего хуже продажного политика», — написал Трамп в своём Twitter.

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020

Американский лидер также добавил, что Байден должен немедленно предать огласке и опубликовать все свои электронные письма, записи о встречах, телефонные звонки и прочие данные о коммерческих делах членов своей семьи. Также Трамп поздравил газету The New York Post с успешным расследованием.

«Поздравляю The New York Post с разоблачением крупномасштабной коррупционной деятельности, касающейся Сонного Джо Байдена и нашей Страны. Он всегда был продажным политиком. Позор!» — написал президент США.

Украинский компромат

В распоряжении газеты The New York Post оказалась электронная переписка Хантера Байдена, в том числе оправленное ему письмо от Вадима Пожарского, высокопоставленного сотрудника Burisma, в котором тот благодарил Хантера за организацию встречи с Байденом-старшим.

«Дорогой Хантер, спасибо за приглашение посетить Вашингтон, а также за возможность встретиться с твоим отцом и провести вместе время. Это настоящая честь и удовольствие», — говорится в электронном письме.

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The New York Post утверждает, что переписка была обнаружена в ноутбуке, который был оставлен в сервисной мастерской в штате Делавэр (где проживает Джо Байден и члены его семьи) в апреле 2019 года. Владельца устройства установить не удалось, однако в нём было обнаружено много компрометирующих материалов на Хантера Байдена.

Социальные сети Facebook и Twitter вскоре после публикации статьи ограничили её распространение, сославшись на то, что указанные в ней факты требуют проверки. Так, представитель Facebook Энди Стоун заявил, что публикация должна подвергнуться «фактчекингу сторонних партнёров Facebook», а до тех пор доступ к ней на платформе будет ограничен. Он добавил, что подобные действия являются обычной процедурой для борьбы с «дезинформацией».

Такие же меры принял и Twitter, который деактивировал официальную учётную запись газеты The New York Post и заблокировал публикацию ссылки на статью. Кроме того, была заблокирована учётная запись пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани, которая опубликовала отрывок из статьи.

Вице-президентское влияние

Напомним, сын бывшего вице-президента США Хантер Байден после визита своего отца на Украину в 2014 году вошёл в совет директоров компании Burisma — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Американское издание The Hill в апреле сообщило, что Генпрокуратура Украины подозревала Хантера Байдена в получении взяток от руководства Burisma.

По информации издания, в период с весны 2014 года по осень 2015-го фирме Байдена-младшего якобы ежемесячно перечисляли порядка $166 тыс. Это происходило в то время, когда его отец Джо Байден, кроме поста вице-президента, также занимал должность спецпредставителя США по Украине.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

Генпрокурор Украины Виктор Шокин планировал вызвать Хантера Байдена на допрос по факту злоупотреблений в Burisma и газовой отрасли страны. Однако в марте 2016 года он был отстранён от должности.

В январе 2018 года Байден, выступая на собрании Совета по международным отношениям, вспомнил об этом эпизоде. Он заявил, что тогда поставил ультиматум президенту Украины Петру Порошенко и премьеру Арсению Яценюку, пригрозив им отменой кредитных гарантий на $1 млрд, если генпрокурор Шокин не будет смещён с должности.

«Я посмотрел на них и сказал: «Я уезжаю через шесть часов. Если прокурор не будет уволен, денег вы не получите», — cказал тогда Байден.

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Требование лишить поста Шокина он объяснял тем, что генпрокурор якобы имел отношение к коррупционным схемам и без его отставки невозможно было гарантировать целевое использование американского кредита.

Комментируя публикацию новых доказательств в газете The New York Post, личный адвокат президента Трампа Руди Джулиани раскритиковал Джо Байдена, заявив, что «более губительное разоблачение и придумать сложно».

«Вспомните, Байден отрицал, что знал что-то о компании Burisma. Байден неоднократно отрицал, что в курсе деятельности своего сына за границей. Но в письме чётко говорится, что Байден встречался с тем, кто теперь второе или третье лицо в самой продажной компании на Украине», — заявил Джулиани в эфире телеканала Fox News.

Новые откровения о коррупционной деятельности Байдена на Украине вряд ли сильно повлияют на его предвыборные шансы, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Электорат как Байдена, так и Трампа уже определился, поэтому между кандидатами идёт борьба за переломные штаты, где нет явного доминирования одной из партий. Сегодня довольно сложно удивить кого-либо фактором коррупции в США, поскольку в стране сложился олигархический строй, который прогнил, вследствие чего возросло социальное неравенство, а продажность поразила не только Демократическую, но и Республиканскую партию», — подчеркнул политолог.

Политические блокировки

Американские соцсети не в первый раз ограничивают распространение материалов или деятельность СМИ, неугодных политическому истеблишменту. Так, последние несколько лет Facebook и Twitter неоднократно блокировали учётные записи и проекты RT.

В 2017 году Twitter заблокировал рекламу с аккаунтов телеканала RT и информационного агентства Sputnik. Как пояснили в соцсети, данное решение было сделано на основании расследования «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году.

Twitter

Reuters

© Kacper Pempel

При этом выяснилось, что сама соцсеть предлагала RT разместить большой объём рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года, но телеканал от этого предложения отказался.

В феврале 2019 года соцсеть Facebook заблокировала страницу англоязычного видеопроекта Russia Today (RT) In the Now. У проекта было 4 млн подписчиков. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что блокировка была связана с выходом материала CNN о том, что In the Now финансируется из России. Она отметила, что страница проекта не нарушала правила Facebook и не получала каких-либо предупреждений.

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Затем Twitter прекратил выдавать в поиске аккаунт телеканала RT, если пользователь не являлся подписчиком этой страницы. Также соцсеть стала маркировать телеканал как «государственное издание». При этом у спонсируемого конгрессом США «Радио Свобода»* такой маркировки нет.

Американский истеблишмент оправдывает корпоративную цензуру, подобную действиям Twitter и Facebook, тем, что любая негативная информация о его политиках и кандидатах в президенты является инструментом внешнего влияния, пояснил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«США всегда считали свою систему наиболее продвинутой и успешной. Но когда возник кризис политических институтов, избирательной системы, обострились проблемы, то власти искали причину этого процесса на стороне. Например, позиция Демократической партии на протяжении последних четырёх лет заключается в том, что она проиграть выборы не может и если бы не было «вмешательства» России на голосовании в 2016 году, то её кандидат обязательно бы одержал на них победу. Это абсурдная позиция, но многие в это верят», — отметил эксперт.

В свою очередь, Константин Блохин отметил, что мейнстримные СМИ и популярные американские соцсети по мере приближения выборов будут открыто блокировать любую информацию, которая может навредить Джо Байдену и помочь Дональду Трампу снова стать президентом США.

«Американские СМИ и интернет-компании являются инструментами олигархических групп, которые с их помощью пытаются дискредитировать Трампа. Этот цифровой сектор экономики, против которого Трамп открыто объявил войну, довольно влиятелен», — заключил политолог.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.