«Ответное расследование»: почему Трамп требует наказать членов комиссии Мюллера за удаление секретных данных

Дональд Трамп заявил, что удалившие секретные данные сотрудники Минюста, которые участвовали в расследовании его «связей» с Россией, — «преступники» и должны понести наказание. Ранее сенат инициировал проверку сообщений о том, что представители комиссии Мюллера, изучавшие «вмешательство» Москвы в американские выборы 2016 года, уничтожили важные сведения сразу с 15 телефонов. Эксперты полагают, что глава Белого дома намеренно фокусирует внимание на этой теме, рассчитывая на поддержку своего ядерного электората. По мнению аналитиков, Трамп в преддверии выборов стремится найти «фактуру для обвинений» против своих политических конкурентов.

Дональд Трамп заявил, что сотрудники Минюста, работавшие в команде спецпрокурора Роберта Мюллера над расследованием его «связей» с Россией, должны понести ответственность за удаление секретных данных.

«Теперь выясняется, что все члены команды Мюллера в нарушение закона стёрли все данные со своих телефонов прямо перед тем, как в их отношении должно было начаться расследование. И все они объяснили это одной и той же идиотской причиной — «случайность», — написал американский лидер в своём Twitter.

Позднее, выступая перед сторонниками на предвыборном мероприятии в штате Невада, Трамп сказал, что удалившие секретные сведения сотрудники Минюста — «преступники и для них должны быть последствия».

Напомним, ранее Минюст США опубликовал ответ на запрос сената в рамках Закона о свободе информации, согласно которому ближайшие помощники и ведущие члены команды спецпрокурора Мюллера стёрли данные по меньшей мере с 15 телефонов, ссылаясь на забытые пароли, повреждение или утерю устройств.

Сенатор-республиканец Рон Джонсон направил генеральному инспектору ведомства запрос с требованием провести проверку по этому поводу.

«Эти сообщения вызывают тревогу и обеспокоенность в отношении правил хранения данных и принципов прозрачности. В связи с этим я с уважением прошу ваше управление начать расследование этого вопроса, с тем чтобы установить, какая информация, как и зачем была удалена, имело ли место правонарушение и кому принадлежат эти устройства», — говорится в обращении сенатора.

Политическое следствие

Напомним, что расследование «связей» Дональда Трампа с Россией, которое вёл спецпрокурор Роберт Мюллер, было открыто в 2017 году вскоре после инаугурации Трампа и завершилось в марте 2019-го.

По его итогам в конгресс было направлено заключение, в котором говорилось, что следствие не нашло доказательств или признаков «связей» предвыборного штаба действующего президента с Россией.

Кроме того, глава Минюста Уильям Барр подчеркнул, что никаких дополнительных обвинений в рамках этого расследования в дальнейшем выдвинуто не будет.

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В ходе расследования целому ряду функционеров избирательного штаба Трампа были предъявлены различные обвинения, однако все они касались преступлений персонального характера — в основном нарушений налогового законодательства и лжесвидетельствования.

В конце 2018 года в рамках расследования Мюллера были преданы огласке ордера, выписанные Минюстом США в отношении кампании Трампа в рамках Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (Foreign Intelligence Surveillance Act, или FISA), и относящиеся к делу материалы ФБР.

Из обнародованных документов FISA следовало, что ФБР в своём расследовании полагалось на так называемое досье Стила — материалы, переданные Минюсту экс-сотрудником MI6 Кристофером Стилом, который работал на фирму Fusion GPS, связанную с Хиллари Клинтон.

Это досье содержало массу неподтверждённых обвинений в адрес Трампа: например, там говорилось, что Кремль якобы располагает компрометирующими видеоматериалами сексуального характера с участием Трампа, при помощи которых его шантажируют российские спецслужбы.

В марте прошлого года сенатор-республиканец Рэнд Пол обвинил бывшего руководителя ЦРУ Джона Бреннана, экс-директора Нацразведки Джеймса Клеппера и отставного главу ФБР Джеймса Коми в том, что они использовали это заведомо ложное досье, чтобы сместить Трампа с его поста.

«Главы спецслужб администрации Обамы (Бреннан, Клеппер, Коми) злились, что у них есть это русское досье, но никто не верил в то, что оно настоящее… Они ничего не могли с ним сделать. Так что они решили прикрепить его к докладу разведки и официально передали Бараку Обаме», — заявил Пол в интервью Fox News.

Репутация под следствием

Комитет по разведке сената 18 августа опубликовал пятый том своего доклада о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. В нём американские сенаторы пришли к тем же выводам, что и комиссия Мюллера: свидетельств того, что избирательный штаб Дональда Трампа перед президентскими выборами 2016 года находился в «сговоре» с Россией, чтобы повлиять на исход голосования, обнаружено не было.

Также в своём итоговом коммюнике комитет по разведке жёстко раскритиковал ФБР за то, что оно не стало устанавливать достоверность досье Стила, но при этом не преминуло воспользоваться этими документами, чтобы получить ордер суда FISA на наблюдение за сотрудниками избирательного штаба Трампа.

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Члены комитета также подчеркнули, что ФБР не стало предпринимать необходимых шагов для проверки выводов Стила даже несмотря на то, что один из осведомителей позднее выразил сомнения по поводу их надёжности.

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Сам Трамп, комментируя удаление сотрудниками комиссии Мюллера секретных данных, в очередной раз назвал расследование о его «связях» с Россией политически мотивированным и посетовал на то, что без этого следствия его пребывание на посту хозяина Белого дома могло бы выглядеть иначе.

«Было установлено, что афера Мюллера вообще не должна была случиться, поскольку для этого не было никаких оснований. Всё это — преступная охота на ведьм, и кто-то должен заплатить за это большую цену. Моя жизнь была бы совсем иной, если бы кто-то не попытался обдурить всю Америку!!!» — написал президент США.

С точки зрения политологов, по мере приближения выборов Трамп использует все возможные медийные средства, чтобы дезавуировать всё то, что было ему приписано в связи с деятельностью комиссии Мюллера и предполагаемыми связями его предвыборного штаба с Россией в 2016 году.

«Комиссия Мюллера была создана по решению замглавы Минюста и ничего не нашла. Тот доклад, который был представлен, — он ничего не дал. Учитывая особенности характера Трампа, сейчас, используя административный ресурс, он пытается инициировать ответное расследование, чтобы обвинить комиссию Мюллера в пристрастном отношении. То есть в том, что Мюллер изначально действовал не объективно, а с обвинительным уклоном», — пояснил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По его мнению, сейчас Трамп задействует все средства, чтобы добиться преимущества над Джо Байденом.

«Сохраняется разрыв между Байденом и Трампом в 5—7% голосов. Политтехнологи констатируют, что время идёт, а ситуация не меняется. Конечно, большую роль будут играть дебаты, но также Трампу очень важно предпринять что-то значимое, чтобы всё-таки это соотношение изменить», — пояснил Васильев.

По мнению политолога Александра Асафова, поднимая тему расследования Мюллера, президент США придерживается популярного в стране мнения, согласно которому этот процесс рассматривается как заговор против Трампа и элемент его противостояния с элитами.

«Синхронность и массовость подобных удалений, так как речь идёт о 15 телефонах, говорит о том, что там вполне могли быть какие-то резонансные данные. Служебные компьютеры и телефоны часто подвергаются перезагрузке и очистке как раз для того, чтобы не хранить там служебную информацию, чтобы она была доступна только в регламентированных местах. Поэтому, возможно, это обычная процедура. Однако вероятность того, что они хотели безвозвратно удалить какую-то информацию, также есть», — пояснил эксперт.

При этом Александр Асафов согласен с тем, что, находясь на финишной прямой перед выборами, Трамп будет пытаться найти фактуру для обвинений против своих конкурентов или тех, кто, по его мнению, ведёт против него фейковые расследования.