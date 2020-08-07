«Нарушение ключевых демократических принципов»: МИД РФ отреагировал на маркировку российских СМИ в Twitter

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Наталия Сергиевская
МИД России осудил введение маркировки страниц российских СМИ в качестве аффилированных с государством. В ведомстве напомнили, что Twitter не стал отмечать западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство. При этом маркировка появилась у аккаунтов ряда российских СМИ, в частности у Twitter-аккаунта RT на русском, и у аккаунтов RT на английском, немецком, французском, арабском и испанском языках. Дипломаты назвали подобные действия очередным проявлением системной «политики двойных стандартов и дискриминации по страновому признаку» и призвали правозащитные организации дать оценку действиям американской медиакорпорации.
«Нарушение ключевых демократических принципов»: МИД РФ отреагировал на маркировку российских СМИ в Twitter
  • © Twitter / Reuters / РИА Новости

МИД России прокомментировал введение социальной сетью Twitter маркировки страниц российских средств массовой информации в качестве аффилированных с государством.

Подобные действия в ведомстве назвали нарушением ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. В МИД напомнили, что западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, соцсети отмечать не стали.

«Это очередное проявление системной политики «двойных стандартов» и дискриминации по страновому признаку, которые идут в русле внешнеполитических установок Вашингтона и недобросовестной конкуренции американского новостного мейнстрима с альтернативными источниками информации», — подчеркнули в ведомстве.

Действия американских компаний Twitter и Facebook в министерстве назвали политизированными и тенденциозными, отметив стремление вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства.

«Призываем интернет-платформы сложить с себя полномочия самопровозглашённого политического цензора и не лишать свою аудиторию права на свободный и неограниченный доступ к информации в нарушение фундаментальных демократических принципов», — сообщили в ведомстве.

Дипломаты призвали профильные международные структуры и правозащитные организации дать беспристрастную оценку действиям американской медиакорпорации.

Ранее в Twitter заявили, что метки содержат информацию о стране, с которой связана учётная запись, и о том, используется ли она представителем правительства или государственным изданием.

На данный момент, уточнили в соцсети, метки отображаются в учётных записях Twitter из пяти стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН (Китай, Франция, Россия, Великобритания и США), если эти учётные записи принадлежат правительству и используются для активного участия в геополитике и дипломатии, а также государственным СМИ и лицам, с ними связанным, например редакторам или известным журналистам. В будущем в такую политику будут включены другие страны, заявили в Twitter.

«Твиттер не будет рекомендовать к чтению или продвигать учётные записи и твиты с метками государственных СМИ», — говорится в сообщении справочного центра соцсети.

  • Reuters
  • © Mike Blake

Там также сообщили, что метки появятся на страницах ряда государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров. При этом личные аккаунты глав государств не будут маркироваться.

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После этого маркировка, обозначающая телеканал как «государственное издание», появилась, в частности, у Twitter-аккаунта RT на русском. Также отмечены аккаунты RT на английском, немецком, французском, арабском и испанском языках.

В то же время у спонсируемого конгрессом США «Радио Свобода»* такой маркировки нет.

Отметку также получили аккаунты Совета Федерации и Государственной думы, посольств России в Великобритании, Франции и США.

В официальном Twitter-аккаунте МИД России также появилась надпись «Правительственная учётная запись, Россия», как и на странице постпредства РФ при ООН.

Кроме того, надпись «Правительственная учётная запись, Россия» появилась на страницах президента РФ, правительства и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.

Маркировка появилась на страницах РИА Новости, Р-Спорт, пресс-центра МИА «Россия сегодня», личной странице главреда RT Маргариты Симоньян и в аккаунтах ряда других российских СМИ.

В свою очередь, в пресс-службе МИА «Россия сегодня» сообщили, что медиахолдинг следит за развитием ситуации и ожидает, что Twitter поступит аналогичным образом в отношении западных СМИ, чтобы избежать обвинений в двойных стандартах — в частности, отметит «Радио Свобода», британскую BBC и немецкую Deutsche Welle.

«Соответствующий запрос уже направлен в Twitter нашими корреспондентами», — приводит РИА Новости заявление холдинга.

 

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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