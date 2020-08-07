МИД России осудил введение маркировки СМИ в Twitter и Facebook
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- РИА Новости
В МИД отметили, что в то же время западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, остались незатронутыми.
По мнению российской стороны, это является нарушением ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Также в министерстве назвали такие действия очередным проявлением системной политики двойных стандартов и дискриминации по страновому признаку.
«Видим в этих политизированных и тенденциозных действиях американских IT-гигантов стремление вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства, сократив его цитируемость», — указано в сообщении.
МИД призвал профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагировать на такие действия и дать им беспристрастную оценку.
Ранее администрация Twitter отметила RT маркировкой, обозначающей телеканал как «государственное издание».
При этом у спонсируемого конгрессом США «Радио Свобода»* такой маркировки нет.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.