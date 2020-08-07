МИД России осудил введение маркировки СМИ в Twitter и Facebook

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел России прокомментировало введение в Twitter и Facebook маркировки страниц российских средств массовой информации в качестве аффилированных с государством. 
МИД России осудил введение маркировки СМИ в Twitter и Facebook
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

В МИД отметили, что в то же время западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, остались незатронутыми.

По мнению российской стороны, это является нарушением ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Также в министерстве назвали такие действия очередным проявлением системной политики двойных стандартов и дискриминации по страновому признаку. 

«Видим в этих политизированных и тенденциозных действиях американских IT-гигантов стремление вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства, сократив его цитируемость», — указано в сообщении.

МИД призвал профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагировать на такие действия и дать им беспристрастную оценку.

Ранее администрация Twitter отметила RT маркировкой, обозначающей телеканал как «государственное издание».

При этом у спонсируемого конгрессом США «Радио Свобода»* такой маркировки нет.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить