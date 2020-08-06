Twitter отметил RT маркировкой о «связи с государством»

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Администрация микроблога Twitter отметила RT маркировкой, обозначающей телеканал как «государственное издание».
Twitter отметил RT маркировкой о «связи с государством»
  • Reuters

Как уточнили в социальной сети, метки в учётных записях «государственных изданий» предоставляют дополнительный контекст об аккаунтах, которыми «управляют официальные представители правительства, государственные СМИ и лица, тесно связанные с такими СМИ».

Такая маркировка, в частности, появилась у Twitter-аккаунта RT на русском. Также отмечены аккаунты RT на английском, немецком, французском, арабском и испанском языках.

«Twitter не будет рекомендовать к чтению или продвигать учётные записи и твиты с метками государственных СМИ», — подчеркнули в соцсети.

При этом у спонсируемого конгрессом США «Радио Свобода»* такой маркировки нет.

В декабре 2019 года компания Apple указала RT в превью к приложению для борьбы с фейками как «недостоверное» СМИ.

В числе «надёжных» медиа указаны The New York Times и The Washington Post.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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