Twitter отметил RT маркировкой о «связи с государством»

Администрация микроблога Twitter отметила RT маркировкой, обозначающей телеканал как «государственное издание».

Как уточнили в социальной сети, метки в учётных записях «государственных изданий» предоставляют дополнительный контекст об аккаунтах, которыми «управляют официальные представители правительства, государственные СМИ и лица, тесно связанные с такими СМИ».

Такая маркировка, в частности, появилась у Twitter-аккаунта RT на русском. Также отмечены аккаунты RT на английском, немецком, французском, арабском и испанском языках.

«Twitter не будет рекомендовать к чтению или продвигать учётные записи и твиты с метками государственных СМИ», — подчеркнули в соцсети.

При этом у спонсируемого конгрессом США «Радио Свобода»* такой маркировки нет.

В декабре 2019 года компания Apple указала RT в превью к приложению для борьбы с фейками как «недостоверное» СМИ.

В числе «надёжных» медиа указаны The New York Times и The Washington Post.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.