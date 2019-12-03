Apple указала RT в превью к приложению для борьбы с фейками как «недостоверное» СМИ

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Компания Apple предлагает скачать для своего браузера Safari расширение NewsGuard, которое борется с «недостоверной» информацией. В превью к приложению RT показывается как «недостоверное» СМИ.
Apple указала RT в превью к приложению для борьбы с фейками как «недостоверное» СМИ
  • globallookpress.com
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

В числе «надёжных» медиа указаны The New York Times и The Washington Post.

    В штатном браузере от Microsoft расширение NewsGuard уже предустановлено. Программа призвана защитить пользователя от «недостоверных» источников информации. Она оценивает СМИ по девяти критериям и маркирует их зелёным, жёлтым или красным цветом. 

    Мейнстримные медиа, как правило, получают зелёную маркировку, при этом RT программа считает «недостоверным». На запрос телеканала о причинах такого решения представители проекта не смогли дать исчерпывающий ответ. 

    Подробности — в материале RT.

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