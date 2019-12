Apple указала RT в превью к приложению для борьбы с фейками как «недостоверное» СМИ

Компания Apple предлагает скачать для своего браузера Safari расширение NewsGuard, которое борется с «недостоверной» информацией. В превью к приложению RT показывается как «недостоверное» СМИ.

В числе «надёжных» медиа указаны The New York Times и The Washington Post.

В штатном браузере от Microsoft расширение NewsGuard уже предустановлено. Программа призвана защитить пользователя от «недостоверных» источников информации. Она оценивает СМИ по девяти критериям и маркирует их зелёным, жёлтым или красным цветом.

Мейнстримные медиа, как правило, получают зелёную маркировку, при этом RT программа считает «недостоверным». На запрос телеканала о причинах такого решения представители проекта не смогли дать исчерпывающий ответ.

Подробности — в материале RT.