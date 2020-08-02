«Предпосылок для возрождения договора нет»: как выход США из ДРСМД влияет на ситуацию в мире

2 августа 2019 года Соединённые Штаты Америки в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Предлогом для такого решения стали обвинения в адрес РФ в якобы грубом нарушении положений документа. При этом уже спустя две недели Пентагон испытал ранее запрещённую договором ракету. В этих условиях Москва была вынуждена действовать зеркально, начав разработки новых вооружений. Как отмечают эксперты, разрушение ДРСМД создало предпосылки для гонки вооружений и возможного размещения американских ракет в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Год назад Вашингтон официально уведомил Москву о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление госсекретаря США Майка Помпео было опубликовано на сайте посольства Соединённых Штатов в РФ.

Поводом для одностороннего разрыва соглашения послужили подозрения американских властей в разработке Россией ракеты, характеристики которой якобы противоречат положениям ДРСМД. В частности, речь шла о крылатой ракете 9М729 комплекса «Искандер».

С точки зрения Вашингтона, Москва якобы последовательно «нарушала» договор с середины 2000-х годов. При этом поток обвинений в адрес РФ резко возрос в последние годы на фоне ухудшения двусторонних отношений.

Как полагают эксперты, Вашингтон воспользовался ставшей популярной на Западе антироссийской риторикой для того, чтобы легализовать и нарастить производство собственных оружейных разработок, выходящих за рамки ДРСМД.

«Помпео не зря получил прозвище Костолом. Оно очень красноречиво характеризует его политику и в целом действия администрации Дональда Трампа. США грубо и лицемерно обвиняли Россию в том, что делали сами», — заявил в комментарии RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

В июле 2020 года в интервью телеканалу «Дума ТВ» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал односторонний выход Вашингтона из ДРСМД одной из крупнейших ошибок американской дипломатии, которая привела к необратимым для международной безопасности последствиям.

«Очевидно, что возвращения к этому документу, который на протяжении десятков лет служил в качестве важной опоры европейской безопасности, быть не может», — констатировал Рябков.

В свою очередь, в Минобороны РФ считают, что действия Вашингтона, направленные на разрыв ДРСМД, носили спланированный характер. Как подчеркнул 3 июля в беседе с журналистами замглавы военного ведомства Александр Фомин, «вся ответственность за развал договора целиком и полностью лежит на Соединённых Штатах».

Нарушения США

Напомним, ДРСМД был заключён 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988-го. Москва и Вашингтон договорились о бессрочной ликвидации наземных ракетных комплексов, способных поражать цели на расстоянии от 500 до 5,5 тыс. км.

Утилизационные работы были завершены в 1991 году. Помимо сухопутных ракет, обе державы уничтожили инфраструктуру, которая позволяла запускать запрещённые средства поражения. ДРСМД считался важнейшим документом на пути прекращения холодной войны. Кроме того, он фактически гарантировал безопасность Европы.

Лидеры США и СССР Рональд Рейган и Михаил Горбачёв на церемонии обмена ратификационными грамотами о вступлении в силу ДРСМД

© Юрий Абрамочкин/РИА Новости

При этом, по информации МИД РФ, с 1999 года Соединённые Штаты систематически нарушали ДРСМД. Россия, в частности, предъявляла претензии касательно так называемых «ракет-мишеней» и ударных БПЛА, которые подпадали под описание запрещённого в договоре оружия.

Также Москва неоднократно выражала обеспокоенность развёртыванием наземной инфраструктуры ПРО в Восточной Европе, которая позволяет применять ракеты средней дальности семейства «Томагавк» и другие средства поражения класса «земля-земля».

Также по теме «Бессмысленный торг»: к чему может привести отказ США продлить ДСНВ Москва не видит позитивных сигналов со стороны США по вопросу продления Договора по сокращению стратегических наступательных...

Кроме того, в 2017 году разведка России зафиксировала факт модернизации американцами производственных мощностей в целях создания запрещённых ДРСМД ракет. Речь идёт о расширении площади предприятия оружейной корпорации Raytheon в городе Тусон (штат Аризона).

«В Вашингтоне ещё за два года до публичных бездоказательных обвинений России в якобы нарушении ДРСМД не только приняли решение, но и приступили к подготовке к производству запрещённых договором ракет средней и меньшей дальности», — уточнили в Минобороны РФ.

Уже 18 августа 2019 года, то есть спустя две недели после выхода Вашингтона из ДРСМД, американские военные запустили «Томагавк» из сухопутной пусковой установки Mk-41, а в декабре того же года Пентагон испытал две баллистические ракеты. Дальность полёта всех этих боеприпасов превысила 500 км.

«Беспардонное поведение»

Эксперты указывают на то, что Москва приложила максимум усилий для сохранения ДРСМД, однако выход США из этого договора был неизбежен. Так, в январе прошлого года Минобороны РФ пошло на беспрецедентную по прозрачности меру — военное ведомство раскрыло характеристики 9М729 и организовало публичную презентацию этой ракеты.

Максимальная дальность боеприпаса составляет 480 км, и этот показатель невозможно изменить, так как заправка топливом осуществляется исключительно в заводских условиях, подчеркнули в Минобороны РФ. Тем не менее Вашингтон не принял к сведению доводы Москвы. 2 февраля 2019 года Соединённые Штаты запустили процедуру выхода из ДРСМД.

Демонстрация ракеты 9М729 для военных атташе западных государств

© Владимир Астапкович/РИА Новости

В этот же день президент РФ Владимир Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым объявил, что в такой ситуации Россия вынуждена предпринять зеркальные меры и начать разрабатывать новые ракетные системы. 4 марта 2019 года российский лидер подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД.

В Москве считают, что Вашингтон планирует размещать прежде запрещённое оружие в различных регионах мира. Подобные действия, как ранее отметили в МИД РФ, чреваты «дополнительной эскалацией напряжённости и высокими рисками гонки вооружений».

«Скорее всего, американские ракеты средней и меньшей дальности будут размещены в Азиатско-Тихоокеанском регионе для «сдерживания» Китая. КНР объявлена в США врагом номер один, потенциальным военным противником. Также нельзя исключать, что ракеты Соединённых Штатов могут появиться в Европе», — прогнозирует Винокуров.

Также по теме «Бессмысленный торг»: к чему может привести отказ США продлить ДСНВ Москва не видит позитивных сигналов со стороны США по вопросу продления Договора по сокращению стратегических наступательных...

Однако, как он полагает, Москва и Пекин «держат в уме» подобные сценарии, прекрасно осознавая масштабы рисков для глобальной безопасности в случае их реализации. При этом, с точки зрения Винокурова, нынешнее американское руководство не способно адекватно оценивать последствия переброски ракет к границам государств, которые обозначены как геополитические противники.

В свою очередь, в беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков заявил, что Вашингтон «целенаправленно разрушает» всю систему контроля над ракетно-ядерными вооружениями, не предлагая взамен новых конструктивных соглашений.

«На мой взгляд, односторонний выход США из ДРСМД объясняется в большей степени стремлением Вашингтона наращивать давление на Китай, в арсенале которого есть ракеты средней и меньшей дальности. Американцы хотят развивать перспективные образцы, включая наземные гиперзвуковые ракеты. Естественно, такие планы США создают потенциальную угрозу и для России», — рассуждает Ермаков.

Как считает аналитик, «беспардонное поведение» США окончательно лишило ДРСМД шансов на возрождение. В то же время эксперт не исключает разработки нового всеобъемлющего международного соглашения по контролю за ракетным арсеналом.

Осторожный оптимизм Ермакова связан с тем, что администрация Трампа часто обостряет ситуацию до предела, а потом порой неожиданно соглашается на переговоры, рассчитывая таким образом добиться уступок от оппонентов.

«Предпосылок для возрождения ДРСМД нет, хотя, скорее всего, режим контроля над запрещёнными ранее ракетами будет восстанавливаться. Предстоит долгий и медленный процесс, возможно, он будет увязан с обсуждениями ограничений по стратегическим вооружениям. Но за столом переговоров, помимо США, должны обязательно находиться Франция и Великобритания, а не только Китай, как настаивает Вашингтон», — считает Ермаков.