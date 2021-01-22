В Кремле приветствуют стремление США продлить СНВ-III

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В Кремле приветствуют наличие у США политической воли и желания продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле приветствуют стремление США продлить СНВ-III
  • globallookpress.com

Он подчеркнул, что Москва выступает за сохранение и продление соглашения, чтобы получить лаг по времени для проведения переговоров.

«Безусловно, мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но всё зависит от деталей этого предложения, которые, конечно, я ещё пока не готов никак комментировать — их ещё предстоит изучить», — сказал Песков журналистам.

По его словам, при обсуждении стороны должны учитывать обоюдную озабоченность ситуацией.

Ранее Белый дом сообщил, что предложит продлить СНВ-III на пять лет.

В Пентагоне поддержали намерение администрации Джо Байдена, в Госдуме и Совфеде также приветствовали готовность Вашингтона к пролонгации, если эта позиция не будет сопровождаться какими-то дополнительными условиями.

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