Байден заявил о готовности обсуждать с Россией проблемные вопросы

Короткая ссылка
Наличие разногласий и противоречий в отношениях США и России не является поводом для того, чтобы отказываться от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил о готовности обсуждать с Россией проблемные вопросы
  • Reuters

«Мы можем и действовать в интересах нашей страны в вопросе продления СНВ-III, и дать ясно понять России, что мы очень обеспокоены ситуацией с Solar Winds или сообщениями о награде за головы американцев в Афганистане», — цитирует РИА Новости Байдена.

Все обвинения Москва неоднократно опровергала.

Американский лидер также подчеркнул, что он «без колебаний» будет затрагивать проблемные вопросы в диалоге с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эксперты России и США приступили к практической работе над продлением ДСНВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить