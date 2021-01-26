Байден заявил о готовности обсуждать с Россией проблемные вопросы
- Reuters
«Мы можем и действовать в интересах нашей страны в вопросе продления СНВ-III, и дать ясно понять России, что мы очень обеспокоены ситуацией с Solar Winds или сообщениями о награде за головы американцев в Афганистане», — цитирует РИА Новости Байдена.
Все обвинения Москва неоднократно опровергала.
Американский лидер также подчеркнул, что он «без колебаний» будет затрагивать проблемные вопросы в диалоге с Россией.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эксперты России и США приступили к практической работе над продлением ДСНВ.