Байден заявил о готовности обсуждать с Россией проблемные вопросы

Наличие разногласий и противоречий в отношениях США и России не является поводом для того, чтобы отказываться от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Мы можем и действовать в интересах нашей страны в вопросе продления СНВ-III, и дать ясно понять России, что мы очень обеспокоены ситуацией с Solar Winds или сообщениями о награде за головы американцев в Афганистане», — цитирует РИА Новости Байдена.

Все обвинения Москва неоднократно опровергала.

Американский лидер также подчеркнул, что он «без колебаний» будет затрагивать проблемные вопросы в диалоге с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эксперты России и США приступили к практической работе над продлением ДСНВ.