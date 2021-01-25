Россия и США начали практическую работу по вопросу продления СНВ-III

Короткая ссылка
Эксперты России и США приступили к практической работе над продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия и США начали практическую работу по вопросу продления СНВ-III
  • Reuters

«Эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала», — сказала дипломат.

Ранее в Белом доме сообщили, что США нацелены на продление ДСНВ на пять лет. 

Как отмечали в Пентагоне, продление договора с Россией даст Москве и Вашингтону время и возможности для дальнейших переговоров по сокращению вооружений.

Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что российская сторона открыта к диалогу с администрацией нового американского президента Джо Байдена по продлению договора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить