Россия и США начали практическую работу по вопросу продления СНВ-III

Эксперты России и США приступили к практической работе над продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала», — сказала дипломат.

Ранее в Белом доме сообщили, что США нацелены на продление ДСНВ на пять лет.

Как отмечали в Пентагоне, продление договора с Россией даст Москве и Вашингтону время и возможности для дальнейших переговоров по сокращению вооружений.

Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что российская сторона открыта к диалогу с администрацией нового американского президента Джо Байдена по продлению договора.