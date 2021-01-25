Россия и США начали практическую работу по вопросу продления СНВ-III
- Reuters
«Эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала», — сказала дипломат.
Ранее в Белом доме сообщили, что США нацелены на продление ДСНВ на пять лет.
Как отмечали в Пентагоне, продление договора с Россией даст Москве и Вашингтону время и возможности для дальнейших переговоров по сокращению вооружений.
Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что российская сторона открыта к диалогу с администрацией нового американского президента Джо Байдена по продлению договора.