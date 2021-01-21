Антонов заявил о готовности России к диалогу с США по ДСНВ

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Посол России в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона открыта к диалогу с администрацией нового американского президента Джо Байдена по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Антонов заявил о готовности России к диалогу с США по ДСНВ
  • globallookpress.com

Антонов рассказал, что администрация экс-президента США Дональда Трампа выдвигала неприемлемые условия по продлению договора и это завело двусторонние консультации по ДСНВ в тупик.

Он выразил надежду, что нынешняя администрация США будет исходить из более здравых и реалистичных принципов.

«Россия открыта к субстантивному диалогу по продлению ДСНВ. Шансы на достижение соответствующей договоренности до истечения срока действия соглашения 5 февраля 2021 года еще остаются», — сказал посол.

Антонов добавил, что российская сторона ждёт от Вашингтона конструктивных предложений.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия выступает за продление ДСНВ.

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