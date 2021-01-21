Антонов заявил о готовности России к диалогу с США по ДСНВ
- globallookpress.com
Антонов рассказал, что администрация экс-президента США Дональда Трампа выдвигала неприемлемые условия по продлению договора и это завело двусторонние консультации по ДСНВ в тупик.
Он выразил надежду, что нынешняя администрация США будет исходить из более здравых и реалистичных принципов.
«Россия открыта к субстантивному диалогу по продлению ДСНВ. Шансы на достижение соответствующей договоренности до истечения срока действия соглашения 5 февраля 2021 года еще остаются», — сказал посол.
Антонов добавил, что российская сторона ждёт от Вашингтона конструктивных предложений.
Ранее в российском МИД заявили, что Россия выступает за продление ДСНВ.