В МИД заявили, что Россия выступает за продление ДСНВ

В российском МИД заявили, что Россия выступает за продление договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Соответствующий комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Со своей стороны выступали и продолжаем выступать в пользу продления ДСНВ, причём с максимально реалистичных позиций. Считаем возможным его пролонгацию исключительно в том виде, как договор был подписан, и без каких-либо предварительных условий. Предпочтительным выглядит продление на максимальный предусмотренный в договоре пятилетний срок», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что «это позволило бы России и США серьёзно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают сейчас в области международной безопасности и стратегической стабильности».

В МИД заявили, что «при этом сохранялся бы имеющийся уровень транспарентности и предсказуемости в отношении СНВ, что отвечало бы интересам безопасности обеих наших стран и всего мира».

«Рассчитываем, что новая администрация США займёт в диалоге с нами более конструктивную позицию и учтёт все указанные выше моменты. Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учёта интересов», — добавили в ведомстве.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен высказался о возможности продления СНВ-III.

Он отметил, что этот вопрос будет решаться «практически сразу же после того, как Джозеф Байден займёт пост президента».

В декабре после пресс-конференции президента России Владимира Путина, который напомнил о готовности Москвы работать над соглашением, спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон «пять раз предлагал, в том числе письменно, встретиться, чтобы окончательно оформить сделку по заморозке/продлению».