Пентагон прокомментировал возможность продления СНВ-III

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с Россией даст Москве и Вашингтону время и возможности для дальнейших переговоров по сокращению вооружений.

«Решение президента Байдена добиваться 5-летнего продления СНВ-III продвигает национальную оборону. Соблюдение Россией этого договора хорошо служило нашим национальным интересам, и американцы будут в намного большей безопасности, если сохранить и продлить СНВ-III. Мы не можем позволить себе потерять инструменты глубокой инспекции и уведомлений, заложенные в договоре. Если не продлить СНВ-III в скором времени, это ослабит понимание Америкой российских ядерных сил дальнего радиуса действия», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «продление ограничений на запасы стратегического ядерного оружия до 2026 года дает время и пространство для того, чтобы две наших страны изучили новые верифицируемых соглашения о контроле над вооружениями, которые могут еще больше сократить риск для американцев».

При этом он добавил, что США не будут закрывать глаза «на вызовы со стороны России».

Ранее в Белом доме заявили, что власти США выступают за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией на пять лет.